Tchad : l'UNDR tient son conseil statutaire à N'Djamena

L'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) tient son conseil statutaire ce vendredi matin à son siège de N'Djamena. Une rencontre à l'issue de laquelle sera décidée le retrait ou le maintien de l'un des plus vieux opposants dans l'Alliance Victoire.



L'Alliance Victoire, regroupant au moins 16 partis politiques, a désigné cette semaine Me. Bongoro Théophile en tant que candidat unique pour la présidentielle d'avril 2021, face à Saleh Kebzabo, leader de l'UNDR.