Tchad : l’UNET appelle les étudiants à la discipline dans les bus universitaires

L’Union nationale des étudiants du Tchad (UNET), section de N’Djamena a lancé la caravane de sensibilisation en direction des étudiants, pour la prise de conscience dans les bus universitaires, ce mercredi 17 novembre 2021, à la faculté d’Ardep Djoumal. L’objectif de cette caravane est d’inculquer un devoir civique aux étudiants, par rapport aux comportements peu orthodoxes, observés çà et là.



Présent dans ladite caravane, le directeur général adjoint du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), Toklosso Barthélémy, affirme que l’université est un lieu du donner et du recevoir. Pour lui, les étudiants ont perdu leur valeur et honneur, en raison des actes qu’ils posent. Il faut donc que ces derniers changent de mentalités dans les bus de transport, tout en respectant les usagers de la route, afin de retrouver leur honneur perdu.



Le président de la chambre des délégués de l’UNET, Mahamat Khalil Baptiste, révèle que les bus universitaires sont des biens publics. A ce titre, leur utilisation et leur préservation sont dans l’intérêt de tous. Chaque étudiant, avant d’agir, doit d’abord réfléchir. Pour lui, tous ceux qui détruisent ou caillassent les bus universitaires, doivent répondre de leurs actes devant le conseil de discipline, par d’éventuelles sanctions. « Nous devons préserver ces bus universitaires pour que demain nos cadets parlent de nous et emboîtent nos pas, et sera un honneur », a-t-il soutenu.



Pour le secrétaire général de l’UNET, section de N’Djamena, Yaya Barkaï, « que les étudiants cessent leurs comportements peu orthodoxes, dans les bus universitaires ou au sein de l’université ». Yaya Barkaï exhorte les étudiants à être responsables et à arrêter d’insulter la population lorsqu’ils sont dans les bus universitaires de transport, car tous les êtres humains méritent honneur et respect.