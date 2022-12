Tchad : l'UNET de N’Djamena ouvre un tournoi de brassage inter-facultés

L’Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), section de N’Djamena, a organisé ce mardi 27 décembre 2022, une cérémonie de lancement d'un tournoi de brassage inter-facultés de l’université de N’Djamena, pour prôner « le vivre ensemble ». Au total, c’est 8 facultés qui vont entrer en compétition pour une durée d’une semaine.



À ce jour, le match d’ouverture a opposé la faculté des sciences humaines et sociales à la faculté des sciences économique, au stade de Paris Congo. La faculté des sciences humaines et sociales a remporté la rencontre par un score de 3 buts à 2.



Pour le chargé des affaires académiques socio-culturelles de l’UNET, par ailleurs président du comité d’organisation du tournoi de brassage, Moussa Mahamat Eleck, l'objectif de cette initiative est de parvenir à éradiquer le problème de la division dans le milieu estudiantin, prôner la paix entre les étudiants et la cohabitation pacifique.



Car ajoute-t-il, le football est une activité qui rassemble toutes catégories de personnes physiques, sans distinction. Il indique que le vivre ensemble par le sport est un slogan qui va remettre l’esprit d’harmonie parfaite, d’acceptation du prochain et d’amour du prochain.



« Il est temps pour nous d’oublier la question du Nord-Sud, musulman-chrétien, mais d’être fiers qu’on soit tous, étudiants d’une même université, c’est ce qui a fait naitre notre union et d’ailleurs, c’est notre force du même nom « étudiant », qu’on porte, je vous demande d’être soudés et solidaires, afin qu’on soit un », a-t-il souhaité.



D’après le secrétaire général de l’UNET, section de N’Djamena, Yaya Barkaï, le lancement de ce tournoi n’est pas un fait du hasard. Ce tournoi de football a pour but de créer le brassage entre les étudiants, et de faire en sorte qu’ils se connaissent mieux entre eux.



Il remercie le président de l’université de N’Djamena, le Dg de CNOU, les personnels de la scolarité et toutes autres personnes qui ont facilité cette initiative.