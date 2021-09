Tchad : l’UNET de Ndjamena dénonce les mauvaises conditions d’études

Le secrétaire exécutif de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de N’Djamena, a fait un point de presse le 13 septembre dernier dans son bureau. Yaya Barkai Mahamat constate qu’à l'université de Ndjamena, « les conditions d'études sont catastrophiques et inacceptables sur le plan académique et social ». « Sur le plan académique, nous n'avons pas une bibliothèque appropriée pour que les étudiants puissent faire des recherches dans les trois sites (Ardep-djoumal, Toukra, Farcha). Il n’y a pas ne serait-ce qu'un réseau Wifi pour les étudiants.



La question du laboratoire étant primordiale pour le site de Farcha, mais malheureusement l'équipement pose énormément de problèmes », déplore Yaya Barkaï. Il estime qu’il « faut à tout prix chercher à y remédier et permettre la disponibilité des services de retrait des relevés, attestations et diplômes jusqu’à la fin des formations ». Pour le secrétaire exécutif, la bourse a été supprimée pour investir dans les œuvres universitaires, les bus, la restauration, le centre de santé et le logement des étudiants. Pourtant, c’est déplorable. « Les bus qui sont cruciaux pour les étudiants sont aujourd’hui tous amortis. Le défunt Maréchal a promis 35 bus qui tardent toujours à venir », dit-il.



En ce qui concerne les logements de Toukra qui contient 700 chambres, ils ne peuvent pas contenir tous les étudiants. Les étudiants souhaitent une sélection équilibrée et la construction d’autres chambres. Seul le restaurant de Farcha est opérationnel parmi les trois sites. Les étudiants plaident pour la réouverture des autres sites (Toukra, Ardep-djoumal), dans des brefs délais, en plus de l’amélioration de la qualité et la quantité de nourriture, compte tenu des effectifs. S’agissant des centres de santé, ils manquent d’équipements et de personnel approprié.