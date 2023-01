Tchad : l'UNET demande le rétablissement de la bourse d’études

L'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), à travers son président, a fait une communication ce 9 janvier au sein de l'université Ardep-Djoumal.



L'objet de cette communication est basé sur la suppression de la bourse d'études en 2016 par le gouvernement.



Et aussi plusieurs aspects ont été soulignés, tels que la non intégration à la fonction publique des étudiants tchadiens, le manque criard d’amphithéâtres, de bibliothèques universitaires, de centres de santé et de connexion internet avec wifi.



Face à tous ces manquements, Mahamat Saleh donne un délai de trois jours au gouvernement de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants.



Et le président de rajouter que si les doléances formulées ne sont pas prises en compte, les universités et instituts publics seront paralysés sur toute l'étendue du territoire national, afin de se faire entendre.