Tchad : l’UNET donne un ultimatum de 72 heures au ministère de l’Enseignement

Le secrétaire général de l’Union nationale des d’étudiants tchadiens (UNET), Frédérick Raikina Bealoum, a fait ce mardi matin une conférence de presse à l’Université de Toukra. Il s’est exprimé sur les multiples problèmes que rencontrent les étudiants dans les universités et dans les institutions d’enseignement supérieur du Tchad.



Il a informé que des démarches ont été menées auprès des autorités de tutelle pour l’amélioration des conditions des étudiants.



Il ressort de ces démarches que des instructions ont été données aux présidents d’universités afin de trouver des solutions partielles à ces problèmes. Cependant, l'UNET dit constater que rien ne fonctionne sur le terrain.



“L'UNET a le regret d'informer l'opinion nationale et internationale, ainsi que la communauté estudiantine du non-respect de la note de service du ministre portant prolongation des délais d’inscription et de réinscription de l'année académique 2018-2019 par le président de l'université de Ndjamena et le directeur général de l'École normale supérieure de N’Djamena”, indique le secrétaire général de l’UNET.





Le bureau national “s'insurge du mauvais comportement qu'affiche le département de LEA (Langue et etudes anglophones) et demande la clarification au sujet des résultats définitifs des étudiants de LEA.”



“Nous demandons au président de l'université de N’Djamena d'assurer son rôle pour que ce problème soit définitivement réglé”.



En outre, l'UNET tient à “mettre en garde les présidents d’université de la nouvelle formule malsaine de recrutement à l'université pour l'année en cours.”



“Nous condamnons le comportement peu orthodoxe de certains étudiants de l'université de N’Djamena qui foulent au pied les textes de l'UNET et viennent agresser les étudiants sans défense dans les facultés. Nous mettons en garde tous ces étudiants malintentionnés qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes”, selon le secrétaire général de l’UNET.



L'UNET appelle les étudiants à “rester vigilants et unis pour la défense de nos intérêts.”



Le président de l'UNET, Aserpe Dickero Amos, a condamné “avec fermeté l'acte commis par les autorités face aux étudiants du Tchad”.



L’UNET donne un délai de 72 heures au ministre de l’Enseignement supérieur pour régler les problèmes des étudiants avec les formulaires d’inscriptions. Elle menace de “réactions qui ne vont pas tarder à se déclencher.”