Tchad : l'UNET envisage une marche nationale de grande envergure

Le président du bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), Mahamat Saleh Ahmat Ali, s'est exprimé ce mercredi sur les multiples revendications des étudiants visant l'amélioration des conditions d'études.



Selon le président national de l'UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, en 2016, les étudiants des universités, instituts supérieurs publics et écoles normales supérieures ont vu leur bourse d'étude suspendue par le gouvernement sous prétexte de faire face à la crise économique que traverse le pays.



Par ce point de presse, la représentation nationale des étudiants tchadiens (UNET) tient à rappeler au Conseil militaire de transition qu'elle observe avec beaucoup d'intérêt la croissance économique du pays ces dernières années. Si le gouvernement de transition a la bonne volonté de respecter son engagement vis-à-vis des partenaires sociaux, il serait hors de question de mettre la bourse des étudiants dans l'oubliette.



Le président national rappelle que cette réhabilitation de bourse a été évoquée par l'ex-président Idriss Deby. “Le CMT et son gouvernement lors de leur sortie médiatique, ont fait comprendre à la nation que leur mission consiste à assurer la continuité de l'État dans toutes ses formes mais nos revendications et la promesse sont restées sans suite”, ajoute-t-il.



Le président national relève d'autres difficultés liées au transport, à la restauration, la bibliothèque, le centre de santé universitaire, le réseau Wi-Fi, la sonorisation dans les amphithéâtres ou encore le manque des salles d'informatique.



Le bureau national déplore l'attitude du directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), Ali Waïdou, pour sa “non collaboration avec les représentants des étudiants en utilisant les biens destinés aux étudiants à d’autres fins”.