Tchad : l'UNET réclame l’amélioration des conditions d’études et interpelle les autorités

Le président de l’UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, a évoqué entre autres le manque de bibliothèques, de centres de santé, le problème des transports, la restauration et le rétablissement de la bourse qui demeurent les revendications des étudiants tchadiens.



Selon lui, du côté du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU), des efforts ont été faits. Toutefois, le vrai souci est entre les mains du ministère des Finances afin de décanter la situation financière au profit des prestataires.



Le bureau national de l’UNET déplore la "réticence" du président de la transition qui "ne s’est jamais prononcé favorablement sur les conditions d’études des étudiants et surtout sur la réhabilitation de la bourse".



Par ailleurs, en réaction aux évènements meurtriers du 20 octobre 2022, Mahamat Saleh Ahmat Ali appelle à la prise de conscience et à la retenue de tous les tchadiens et des étudiants en particulier.



« De grâce, bannissons cet esprit malsain qui ne peut et pourra jamais nous avantager », dit-il.