Tchad : l'UNET section de Ndjamena exige la réhabilitation des camarades exclus

Un point de presse animé par Yaya Barkaï Mahamat, secrétaire exécutif s’est focalisé sur trois points essentiels : l'exclusion des étudiants, le fonctionnement des nouveaux bus et le centre de santé universitaire.



Lors de sa déclaration, le secrétaire exécutif de l'UNET section de Ndjamena, demande la réhabilitation de Hassan Annour Mangué, Djedanem Éric et Djimotoum Franklin, tous membres du bureau national, et la libération des étudiants arrêtés lors des événements du 20 mai à Toukra.



Par ailleurs, le secrétaire exécutif exige la mise en circulation des nouveaux bus très rapidement pour éviter toutes perturbations, alors que le centre universitaire est presque moribond. Il donc va falloir que cela change, pour des meilleures conditions d'études. Enfin, Yaya Barkaï Mahamat rappelle que les autorités compétentes seront responsables de tout ce qui adviendra dans les jours à venir.