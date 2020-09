Tchad : l'UNET suspend son président et encourage les étudiants à reprendre des cours

Le Bureau national de l’Union des étudiants tchadiens a fait mercredi un point de presse dans les locaux de l'Université d'Ardepdjoumal.



À l'ordre du jour, deux points ont été soulevés : il s'agit de la situation du président de l'UNET qui a été suspendu et de la reprise éventuelle des cours dans les universités.



Le Bureau national a évoqué en premier lieu la suspension de Aserpe Dickreo Amos, ex-président de l'UNET qui a été suspendu pour "mauvaise conduite dans la défense des intérêts moraux et matériels des étudiants", tout en "utilisant cette union à des fins politiques et lucratives."



Le second point est la reprise officielle des cours dans les universités prévue le 1er septembre pour le cycle Master et le 15 septembre pour le cycle licence. Après un mois de vacances, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont diagnostiqué un chronogramme en vue d'une éventuelle reprise des cours dans les universités.



L'UNET demande à tous les étudiants sur l'étendue du territoire national de s'apprêter pour la reprise des cours prévus. Elle demande à ces derniers de faire preuve de sagesse et de maturité intellectuelle afin de rattraper le temps perdu.



Le Bureau national à travers son secrétaire général Frédéric Raikina Bealoum indique que malgré la crise de Covid-19, le ministre de l'Enseignement supérieur et le Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) n'ont ménagé aucun efforts pour que les étudiants reprennent le chemin des études dans les universités.