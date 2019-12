Tchad : l'UNFPA célèbre son 50ème anniversaire

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a célébré jeudi son 50ème anniversaire au Radisson Blu à N'Djamena. L'évènement a eu lieu en présence de la Première Dame Hinda Déby et de membres du gouvernement. Il a permis de faire un rétrospectif sur les actions de l'UNFPA au Tchad, notamment grâce à des témoignages, parcours-photos et poèmes.



Au cours de la cérémonie, un certificat d’honneur et d’excellence a été décerné à la Première Dame Hinda Déby.



"Ces 50 ans d’existence sont dédiées aux besoins et droits des populations grâce une approche inclusive qui s’intègre aux priorités nationales. Des solutions appropriées et innovantes seront apportées dans la mise en œuvre du programme pays", a déclaré la représentante de l’UNFPA, Mme Edwige Adekambi.



La Première Dame a appelé à un engagement de tous pour obtenir plus de résultats. Selon elle, tous les tchadiens doivent s’investir pour changer la trajectoire du Tchad en matière de bien-être familial. Elle a relevé de nombreux progrès accomplis par le Tchad notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile.



Hinda Déby a annoncé l’organisation d’un concours de journalisme. Les meilleures œuvres publiées dans la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 mettant la lumière sur des pratiques comme le mariage des enfants seront primées par ce concours initié par l’UNFPA et la Fondation Grand-Cœur.