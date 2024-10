Tchad : l'UNFPA et l’IHDL sensibilisent la société civile du Moyen -Chari sur les pratiques néfastes et les VBG

Dans le cadre du projet de « Promotion de la santé sexuelle et reproductive », le Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec l'Initiative Humanitaire pour le Développement Local (IHDL) a organisé à Sarh, dans les locaux de l’IHDL, une caravane de sensibilisation contre les pratiques néfastes, y compris les violences basées sur le genre, destinée aux membres influents de la société civile de ladite province.



Cette campagne a pour principal objectif de sensibiliser les leaders locaux, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les organisations de la société civile et les médias, sur les enjeux des violences basées sur le genre (VBG). L'initiative met un accent particulier sur la prévention des mariages précoces, et des mutilations génitales féminines, pratiques encore largement répandues dans certaines zones rurales.



Selon l’assistant coordinateur de l’IHDL du Moyen-Chari, Koularambaye Fidèle, cette caravane permet de mieux comprendre l'ampleur des violences faites aux femmes, et de réfléchir ensemble aux solutions adaptées pour les réduire. Car souligne-t-il, son organisation a mené et continuera de mener des actions contre les pratiques néfastes, et promouvoir la cohésion sociale dans la province du Moyen-Chari.



Le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, salue cette initiative entreprise par les différentes ONG qui s’engagent au côté de l’Etat tchadien, en luttant efficacement contre les violences basées sur le genre, et promouvant la cohésion sociale.



« Cette caravane de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’UNFPA et de l’IHDL pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, notamment l’égalité des sexes et la réduction des inégalités sociales », a précisé le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina.



Il faut dire que des ateliers de discussions ont permis de souligner l'importance de l'inclusion et de la solidarité entre les différentes communautés, pour garantir une paix durable dans la province du Moyen-Chari.