Tchad : l’UNFPA offre des matériels médicaux à la délégation provinciale de la Santé du Logone Oriental

La délégation de la province du Logone Oriental, via la pharmacie provinciale d’approvisionnement, bénéfice ce mardi 04 juin 2024, d’une donation en matériels médicaux. La cérémonie de remise de ces matériels offerts par l’UNFPA, à travers le financement de KOICA, l’Agence Coréenne de Coopération Internationale, était présidée par le gouverneur du LOR, Toké Dady, en présence de la directrice adjointe de KOICA, basée au Cameroun, Juhee Seo.



Dans son adresse d’accueil, le délégué provincial de la santé au Lor, Dr Ali Soumaïne Baggar, a signifié que cette donation arrive à point nommé au moment où cette circonscription fait face à de nombreux défis sanitaires.



Et ces équipements, dit-il, renforceront la capacité de cette délégation à fournir des soins de qualité, notamment en matière de soins obstétricaux et néonataux.



Le représentant adjoint de l’UNFPA, Mathieu Simbay Gassi, souhaite ardemment que ces équipements médicaux contribuent à l’amélioration de services de santé et des conditions des femmes, des filles et des nouveau-nés dans les communautés du LOR.



Pour la directrice adjointe de KOICA, Juhee Seo, la Corée a mis sur pied des petits et grands projets au Tchad, pour combattre les crises humanitaires, en renforçant la gouvernance et les capacités de la communauté. En ce qui concerne le Lor, l’accent est mis selon elle, sur la santé sexuelle et reproductive et sur l’égalité des genres.



Elle espère que ce don d’équipement va soutenir non seulement un accouchement en toute sécurité, mais également des soins prénataux et postnataux à plus des femmes et jeunes du Lor. Le gouverneur du Lor, Toke Dady a, dans son allocution, fait savoir à l’assistance que la mortalité maternelle et néonatale continue de remettre en cause les droits des filles et des femmes.



Et la plupart dans le Lor sont confrontées aux problèmes de mariage des enfants, des grossesses précoces et des fistules. Ces matériels médicaux, poursuit le gouverneur, permettront de soutenir et de fournir des services de qualité aux communautés, particulièrement les filles et femmes, ainsi que les réfugiés de son ressort, afin d’améliorer leurs conditions de vie.



Et ceci entre en droite ligne de la politique du chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, qui place au premier rang de ses préoccupations, le bien-être de la population, conclut le 1er magistrat du Lor, qui promet de veiller à la gestion rationnelle de ces équipements.