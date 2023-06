Tchad : l'UNHCR et les Forces françaises unissent leurs efforts pour la relocalisation des réfugiés soudanais

Dans le cadre de sa mission visant à prendre en charge et à assurer la sécurité de ces populations en situation d'urgence humanitaire, et suite à la demande du gouvernement tchadien, l'UNHCR Tchad a mis en place un dispositif d'assistance dans un contexte d'urgence complexe.



Dans le respect de la souveraineté du Tchad et en conformité avec les principes humanitaires de protection énoncés dans la Charte des Nations Unies, ce dispositif vise principalement à assurer la sécurité de ces populations vulnérables à l'intérieur du territoire tchadien.



Face aux besoins exceptionnels en termes de moyens de transport, le gouvernement tchadien et l'UNHCR ont sollicité divers partenaires étatiques et humanitaires pour obtenir en urgence un soutien logistique supplémentaire. Les Forces françaises au Tchad ont répondu à cet appel et ont mis à disposition des camions afin d'assurer le transport des réfugiés dans le cadre d'une opération coordonnée par l'UNHCR. Cette mission civile et humanitaire, en soutien au gouvernement tchadien, répond à sa demande d'aide pour la relocalisation des réfugiés, notamment entre le site de Borota et le camp d'Arkoum (province du Ouaddaï), en maintenant une stricte neutralité vis-à-vis du conflit soudanais.