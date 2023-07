Tchad : l'UNICEF offre un don à l'hôpital provincial de Moundou

Dans le cadre de sa mission dans la province du Logone Occidental, le ministère de la Communication, par le biais de son Programme de Plaidoyer et Communication, collabore en partenariat avec l'UNICEF pour faciliter l'engagement et le renforcement des capacités des médias locaux et des attachés de presse, en faveur du plaidoyer et de la promotion des droits de l'enfant.



Dans cette optique, une délégation de médias, accompagnée des points focaux de l'UNICEF, séjourne actuellement dans la province du Logone Occidental, sous la couverture du Bureau de Zone de l'UNICEF à Moundou.



Ce mardi 25 juillet 2023, l'Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de la pédiatrie de l'hôpital provincial de Moundou a bénéficié d'un don de l'UNICEF, comprenant des matériels tels que des nattes, des chaises, des couvertures, des savons, des moustiquaires, des gobelets et des seaux d'eau.



La cérémonie de remise don de matériels a été présidée par le représentant intérimaire du chef de Bureau de l'UNICEF à Moundou, Dr Kebfené Moundiné.



Ces matériels ont été remis au directeur général de l'hôpital provincial de Moundou. Ce dernier a ensuite rétrocédé le don au chef du service pédiatrie de l'hôpital. Dr Beassemda Jadiby, chef du service pédiatrie de l'hôpital provincial de Moundou, a souligné que son service prend en charge exclusivement les enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans.



En plus de disposer d'un secteur hospitalier doté de 40 lits, la structure est également pourvue d'une unité nutritionnelle et d'une prise en charge thérapeutique, qui reçoivent en moyenne 40 cas d'enfants malnutris. Le soutien de l'UNICEF à cet établissement de santé comprend notamment un appareil permettant un diagnostic précoce du VIH chez les enfants nés de mères séropositives, ce qui permet de déterminer le statut sérologique de l'enfant.



Dr Beassemda Jadiby a également précisé que l'UNICEF intervient dans l'aspect élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. « En plus du domaine nutritionnel, l'UNICEF nous appuie également en fournissant des médicaments essentiels pour prendre en charge les infections chez les enfants malnutris, ainsi que dans la formation des médecins et infirmiers », a-t-il conclu.