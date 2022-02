TCHAD Tchad : l’UNJCP met en garde ceux qui veulent pousser à la révolte

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 2 Février 2022



Au cours d’un point de presse organisé ce 1er février 2022, le président de cette formation politique, Me Sidick Sougui Lony, a vanté les mérites des autorités de la transition.

Le président de l'Union Nationale des Jeunes pour la Consultation et la Cohabitation Pacifique (UNJCP), Me Sidick Sougui Lony a déclaré au cours d’un point de presse ce 1er février 2022 qu’il est regrettable de voir certains hommes politiques sans repères, continuer à parler de « junte », lorsqu’il faut désigner les autorités de la transition tchadienne.



Pour cela, Me Sidick Sougui Lony interdit à ces derniers de ne plus appeler le CMT par « la junte », car c’est plutôt une autorité de transition qui a un président de la transition, un gouvernement de la transition et un Conseil national de la transition. Pour lui, l’UNJCP a le regret de voir des associations fictives, des partis politiques, des plates-formes et autres activistes, tenir des informations non seulement accusatrices, mais aussi de nature à conduire vers un soulèvement populaire pour des causes vides et non sensées.



« On ne vous demande point, hommes politiques, activistes égoïstes, personnes de cœurs aigris, de tenir des propos malsains sur les réseaux sociaux amenant les gens à la révolte », a-t-il déclaré.



Au contraire, le président de l’UNJCP vante les mérites des autorités de la transition, notamment l’accueil au quotidien des compatriotes retournés au bercail, après plusieurs années d’exil, l’adoption de l’amnistie générale, la formation d’un gouvernement et d’un CNT de large ouverture, la restitution des biens privés confisqués, l’autorisation des marches pacifiques et les manifestations politiques, la signature d’un pacte social, etc.



Selon ce dernier, il y a des conflits que le CMT gère positivement et son association doit lui apporter son soutien total. En outre, l’UNJCP pointe du doigt les personnes qui appellent les jeunes à la manifestation, ceux qui mobilisent la masse pour des intérêts égoïstes, et ceux qui font des bruits pour bénéficier des postes politiques, en vue de mettre fin à la manipulation du peuple tchadien.



Car, ajoute-t-il, ce peuple a trop souffert. « Si le CMT est aujourd’hui sur la bonne piste de paix, ce n’est pas aux affamés de la politique, ni aux affamés de visibilité, aux associations, aux mouvements qui n’ont ni autorisation de fonctionnement, aux plates-formes associatives illicites qui se créent sur les réseaux sociaux, d’être auteurs des troubles ; que ces auteurs et fauteurs de troubles puissent se taire », s’est-il irrité.



Enfin, Me Sidick Sougui Lony appelle ses confrères Ouaddaïens à faire une fraternité humaine, se tenir à la promotion de la paix, de la tolérance et du pardon, afin de faciliter l’épanouissement des jeunes de la localité.





