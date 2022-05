Tchad : l’UNPT donne sa position sur le Dialogue national inclusif

Le regroupement politique, Une Nation pour Tous (UNPT), réaffirme sa position sur l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, mais s'insurge contre la démarche du dialogue, entreprise par le gouvernement de transition.



A cet effet, l’UNPT a animé une conférence de presse ce 05 mai 2022, à l'hôtel la Résidence de N’Djamena, relative à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. L'UNPT regroupe sept partis politiques légalement reconnus. L’objectif est d’apporter une contribution à l’édification d’un ordre nouveau.



Selon le coordonnateur de l'UNPT, Abdel-salam Cherif, le gouvernement de transition pratique la politique de l'autruche. Il règle les problèmes du pays en surface et refuse d'aller en profondeur sur les questions fondamentales. C'est pourquoi, les prises de position de I'UNPT sur la démarche du gouvernement de transition n'ont pas varié.



Au stade actuel de la transition, le regroupement réitère son appel à l’organisation d'un véritable Dialogue national inclusif et souverain ; la définition dans la transparence et dans un cadre bipartite des critères de choix des participants au Dialogue national inclusif et souverain. « Un dialogue sans tous les politico-militaires n'est pas un dialogue annonciateur de paix. Toute autre démarche ne peut que replonger le Tchad dans l'incertitude et perpétuer le cycle de violence », estime le coordonnateur, qui souligne que malgré les premières déclarations du PCMT, en apparence rassurantes, « dans la réalité nous avons ressenti dès le départ, les prémisses de la mise en place d'une stratégie de perpétuation du pouvoir ».



Il relève par ailleurs la définition unilatérale du cadre du dialogue, ainsi que la nomination des acteurs de la transition, les nominations aux fonctions administratives et militaires. « Dans une démocratie, le suffrage universel appartient au peuple et ne se décrète pas par un coup de force. II est regrettable de constater le silence d'imminents constitutionnalistes tchadiens face à cette usurpation du pouvoir », déclare le coordonnateur de I'UNPT.



Pour lui, le soutien de la communauté internationale au dialogue devient de plus en plus hypothétique. On en veut pour preuve, la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, lors de sa visite à Dakar au Sénégal le 1er mai 2022. Ce dernier a alors lancé un appel au retour rapide de l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, en ignorant le cas du Tchad.



Au cours de la conférence de presse qu'il donnée, le coordonnateur de l'UNPT Abdel-salam Cherif, dénonce qu'un an après l’arrivée au pouvoir du CMT, les préparatifs du Dialogue national inclusif et souverain ne sont pas achevés. Les prérequis ne sont pas levés, alors que la situation économique et sécuritaire se dégrade constamment.