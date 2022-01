Tchad : l'URT dénonce un "massacre" à Abéché et exige une "enquête indépendante"

Le président du parti URT, Siddikh Abdelkerim Haggar, a appelé ce 27 janvier le gouvernement à remplacer sur l'ensemble du territoire de tous les militaires gouverneurs, préfets et sous-préfets par des administrateurs civils. Il a appelé au retrait de l'armée des villes et le déploiement de la police et de la gendarmerie en place et lieu de l'armée.



Ces suggestions du leader de l'URT font suite aux évènements dramatiques survenus dans la province du Ouaddaï. Des manifestations ont secoué la ville d'Abéché les 24 et 25 janvier en protestation contre l'intronisation d'un chef de canton Bani Halba. Elles ont été réprimées dans la violence, faisant plusieurs morts et blessés.



Siddikh Abdelkerim Haggar dénonce "30 années de gestion dictatoriale du pays par un régime qui a usé de la politique de diviser pour mieux régner". Il appelle les populations à une prise de conscience et exige une "enquête indépendante pour situer les responsabilités et traduire les responsables de ce massacre en justice".