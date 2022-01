Tchad : l'URT installe son bureau communal du 5ème arrondissement

L'Union pour la Refondation du Tchad (URT) a organisé une cérémonie d'installation du bureau de la section communale du 5ème arrondissement de la ville de Ndjaména, ce 27 janvier 2022.



La cérémonie s'est déroulée au terrain Zen Bada, au quartier Amriguibé, dans la commune du 5ème arrondissement. Au total, 36 membres sont installés, majoritairement des jeunes. Idriss Ahmat Goudja assure le secrétariat général communal du 5ème arrondissement.



Le secrétaire général communal rassure que les militants de I'URT du 5ème arrondissement, défendront le drapeau de l'URT, partout à travers cette commune. « Nous allons sensibiliser les citoyens sur notre projet de société pour que l'URT triomphe dans la commune du 5ème arrondissement, lors des prochaines échéances électorales ». Le président national de l'URT, Siddick Abdelkerim Haggar félicite les nouveaux membres installés.



Selon lui, la question du chômage est une grande préoccupation qui concerne tous les partis politiques. « Le chômage est dû au manque des entreprises et la volonté de l'Etat ». Il saisit l'occasion pour condamner avec la dernière énergie, les massacres des civils à Abeché, par l'armée nationale censée de les protéger. Il présente ses condoléances aux familles endeuillées et appelle la population d'Abéché, pour la prise de conscience ; il exige ensuite l’ouverture d’une enquête indépendante, afin que les responsables de ces massacres soient traduits en justice.



Il demande enfin au gouvernement de remplacer sur l’ensemble du territoire national, tous les gouverneurs, préfets, sous-préfets militaires par des administrateurs civils. Il exhorte en outre le retrait de l’armée des villes, pour céder la place à un déploiement de la police et de la gendarmerie.