Tchad : l'URT s'installe désormais dans la province du Barh El Gazel

La délégation de l'Union pour la Refondation du Tchad (URT), conduite par son secrétaire exécutif, Mbailassem Masra a installé les 36 membres du bureau provisoire de la fédération provinciale du Barh El Gazel, ce 31 mars 2022. Au terme de la décision n°019/URT/BEN/SE/2022, signée par son président national.



Dans son allocation, le président du comité d'organisation, Sougouma Hassaballah Ahmat, a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation et remercie la présence massive de la population de sa province. Il estime que cette mobilisation prouve qu'ils sont déterminés et capables de relever les défis du parti URT.



Par ailleurs, il réitère à cette occasion, toutes leurs reconnaissances au président national de l'URT, Sidick Sidick Haggar, pour ses efforts consentis nuit et jour, en faveur du peuple tchadien en général et celui du parti URT en particulier. Le secrétaire provincial du Barh El Gazel, Alhadj Mbodou, a souligné que son équipe travaille sans réserve, pour mener une sensibilisation dans le Barh El Gazel profond, afin de convaincre au maximum les filles et les fils de cette province pour leur adhésion à l'URT.



Le secrétariat exécutif de l'URT, Mbailassem Masra les exhorte de se lever tous comme un seul homme, pour hisser très haut le flambeau du parti et les encourage à se lancer dans la conquête des potentiels militants dans toute la province, en organisant des campagnes de sensibilisation de masse et des grands meetings, ou encore de faire de porte à porte pour convaincre les indécis à s'adhérer à l'URT.



Selon lui, l'ambition de l'URT, est de bâtir une société fondée sur l'égalité et les libertés de choix individuelles et collectives, en garantissant à tous les fils et filles du Tchad les moyens de vivre dans l'équité, dans la justice, dans l'unité, dans la probité, dans la solidarité et dans le patriotisme.