Tchad : l'USAID et FHI360 unissent leurs forces pour renforcer la société civile

Le 12 septembre 2023, la Conférence épiscopale du Tchad a été le lieu de lancement d'un atelier de formation en communication et en plaidoyer, destiné aux organisations de la société civile et aux membres du réseau de plaidoyer.



Cette formation, financée par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), vise à renforcer les compétences des acteurs démocratiques dans les secteurs de la société civile et des médias, en vue de favoriser la participation civique au Tchad.



Pour comprendre le contexte de cette formation, il est nécessaire de remonter à septembre 2022, lorsque les organisations de la société civile (OSC) et FHI 360 Tchad, ont conjointement réalisé une évaluation initiale des capacités organisationnelles et opérationnelles de ces OSC.



Cette évaluation avait pour but de déterminer leurs forces, leurs faiblesses et leurs besoins prioritaires. Les membres de ce réseau seront appelés à mener des actions de plaidoyer sur des sujets pertinents, visant à promouvoir l'émergence de la société civile et à élargir l'espace civique au Tchad.



C'est dans cette optique qu'a été planifié cet atelier de formation en communication et en plaidoyer, afin de permettre aux différents partenaires d'acquérir les compétences nécessaires.



« Tout cela est motivé par l'importance de renforcer les compétences des partenaires dans les outils de plaidoyer et de contribuer, ainsi à faire de l'émergence de la société civile, l'une des grandes priorités du Programme de Renforcement de la Société Civile (PResCi) de FHI360. Cette démarche, que nous cherchons à construire ensemble, vise à influencer les décisions pour favoriser les changements souhaités et améliorer les conditions de vie de nos populations », a conclu le directeur pays de FHI360, Cheid Diakété.