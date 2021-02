Tchad : l'UST appelle ses militants à "se tenir prêts à tout appel à manifester"

Le bureau exécutif de l'Union des syndicats du Tchad (UST) a demandé mardi au gouvernement de "mettre immédiatement fin aux violations de la Constitution et de libérer sans condition les citoyens arrêtés arbitrairement".



L'UST "condamne fermement le pouvoir qui utilise les forces armées contre des citoyens manifestant pacifiquement leur colère contre l'arbitraire et la gestion catastrophique du pays". Elle dénonce une "répression sauvage de la manifestation du samedi 6 février 2021".



Selon l'UST, "tous les quartiers de N'Djamena ont été placés sous un quadrillage militaire alors que, dans le même temps, le MPS et ses militants fêtaient avec pompes la désignation d'Idriss Deby Itno comme candidat à un sixième mandat".



Le président de l'UST, Barka Michel, appelle ses militants, sur toute l'étendue du territoire, à "se mobiliser et se tenir prêts à tout appel à manifester contre l'arbitraire".