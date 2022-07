Tchad : l'UST exige une augmentation de salaire de 50% pour les travailleurs

Un délai de 10 jours francs au Conseil militaire de transition (CMT) pour faire droit à une série de revendications dont une augmentation de 50% de salaire aux travailleurs des secteurs publics et privés. C'est l'exigence du conseil national syndical de l'Union des syndicats du Tchad (UST) qui s'est réuni ce 2 juillet à la Bourse du travail.



L'UST demande également l'annulation et le remboursement de 30% de l'IRPP prélevé sur le salaire des agents du secteur privé et les retraités depuis 2016, l'alignment sur le même taux que les travailleurs du secteur public.