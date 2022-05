Tchad : l'UST lance un ultimatum au gouvernement pour la libération des leaders arrêtés

Le Conseil national syndical de l'union des syndicats du Tchad (UST) a donné ce 18 mai un ultimatum de six jours francs au gouvernement pour la libération immédiate et sans condition des leaders de la société civile qui ont été arrêtés à la suite des manifestations de samedi denier.



Le Conseil dénonce un guet-apens orchestré par le ministre de la Sécurité publique ayant conduit aux arrestations, en simulant une réunion dans son bureau.



Barka Michel, président du CNS, indique que la marche pacifique de Wakit Tamma s'est déroulée sans heurts selon l'itinéraire choisi et indiqué par les services de sécurité.



Les conseillers syndicaux demandent à la centrale UST de se retirer du pacte social triennal signé le 21 octobre 2021.