Tchad : l'Unicef donne le sourire aux femmes et enfants à Benoye

"La plateforme communautaire vise le développement durable dans la localité en sensibilisant les femmes et enfants dans tous les domaines concernés afin d'avoir une meilleure orientation", précise Gloria Nemercie.



Les bénéficiaires recommandent à l'UNICEF de construire une école pour les mères-filles, une école mixte, une bibliothèque et accentuer la formation dans différents domaines.



"Il y a deux types d'activités menées par l'UNICEF dans la localité de Benoye, à savoir le suivi et l'orientation au centre de santé, la politique de l'auto-gestion appelée plateforme communautaire et consistant à traiter tous les problèmes relatifs à la santé populaire", indique le consultant en santé communautaire auprès de l'UNICEF, Minguedé moîbaye Prosper.