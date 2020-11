Tchad : l'Unicef fait une revue annuelle de ses activités à l'Est

Abéché - La revue annuelle 2020 pour le compte du bureau d'Abéché de l'Unicef s'est tenue lundi dans les locaux de l'ADETIC. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de la province du Ouaddaï, général Brahim Seid Mahamat.



La revue annuelle est organisée conjointement par l'Unicef et ses partenaires gouvernementaux, représentés par les délégués déconcentrés de différents ministères venus de trois provinces à savoir : le Sila , le Wadi Fira et le Ouaddaï.



Elle se déroule conformément aux dispositions du programme de coopération entre le gouvernement du Tchad et l'Unicef de 2017-2021. La réunion permet d'apprécier le degré de progression vers l'atteinte des résultats escomptés en 2020, tout en prenant en compte l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la mise en œuvre du programme, afin d'ajuster le plan pluriannuel pour l'année 2020- 2021.



La réunion vise en outre à faire le point sur l'évaluation du plan de travail conjoint 2020, tout en favorisant l'appropriation du programme par les acteurs à travers une concertation ouverte et transparente.



Le représentant du chef de bureau d'Abéché, Dr Issakha Saleh, a indiqué que l'année qui s'achève a été marquée par la terrible pandémie du Covid-19 qui a touchée le monde en général et le Tchad en particulier, entrainant des répercussions sur la mise en œuvre des activités issues du plan annuel. Il explique que les défis sont énormes notamment dans le domaine de l'intégration dans les différents secteurs à savoir : la santé, l'éducation, l'action sociale, l'environnement et l'eau.



En ouvrant les travaux de cette rencontre, le gouverneur a souligné que le Maréchal du Tchad a toujours porté une attention particulière sur la santé de l'enfant et des femmes qui sont les couches les plus vulnérables de la société. Il a exhorté les participants à se pencher pleinement sur l'analyse de cette revue annuelle de 2020 qui est bouleversée par la Covid-19 afin de faire des propositions concrètes qui seront adoptés et aideront sans nulle doute dans les zones d'interventions.



Cette revue annuelle couvre cinq composantes qui sont : le suivi et développement, l'enfance et l'eau, l'hygiène- assainissement, l'éducation, la production de l'enfant, l'inclusion sociale et la gestion efficace du programme.



La clôture de cette réunion a été officié par le secrétaire général de la province du Ouaddaï Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, représentant le gouverneur.