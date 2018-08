Tchad : l'Unicef forme aux nouvelles techniques de l'éducation périscolaire

Le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance, en partenariat avec l'Unicef, organise un atelier de formation des animateurs et animatrices des garderies communautaire de N'Djamena.



L'objectif est d'outiller les participants aux nouvelles techniques de l'éducation périscolaire. Les travaux ont été ouverts par le directeur général technique de l'Action sociale et de la Solidarité nationale.



La formation de la petite enfance fait partie des priorités du ministère dans le cadre de l'élaboration du plan 2018-2019. A cet effet, le Tchad et l'Unicef conjuguent leurs efforts pour renforcer les capacités pédagogiques.