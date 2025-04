AFRIQUE Tchad : l’Union Africaine et le CEDPE signent un protocole d’accord stratégique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Avril 2025



Cet accord réaffirme l'engagement de l'Union Africaine et du CEDPE en faveur d'un continent plus résilient face aux menaces sécuritaires.

L’Union Africaine (UA) et le Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) ont signé un protocole d’accord stratégique, visant à intensifier leurs efforts en matière de prévention de l’extrémisme violent, de gestion des conflits et de consolidation de la paix sur le continent africain.



Face aux défis sécuritaires croissants, cet accord marque une avancée décisive dans la coopération entre les deux institutions. Il s’appuie sur des valeurs communes, notamment la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, tout en soutenant des approches innovantes pour lutter contre la radicalisation et prévenir les violences intercommunautaires.



Prenant en compte les priorités et les stratégies de l’UA, ce partenariat permettra de développer des solutions durables adaptées aux réalités du terrain, notamment en stabilisant les régions affectées par des violences extrémistes et en renforçant les capacités locales.



Dans le cadre de ce partenariat, l’UA et le CEDPE s’engagent à collaborer dans plusieurs domaines prioritaires :

• Lutte contre l’extrémisme violent et prévention des conflits : renforcement des capacités des acteurs locaux et mise en place d’initiatives de sensibilisation.

• Études, recherches et analyses : approfondissement de la compréhension des dynamiques de l’extrémisme et des conflits.

• Promotion des valeurs démocratiques et de la cohésion sociale : élaboration de stratégies visant à prévenir la radicalisation et à promouvoir la paix durable.

• Échange d’expertise et renforcement des capacités : organisation de formations, séminaires et ateliers pour améliorer la réponse aux défis sécuritaires.



Un Plan d’Action Conjoint (PAC) définira les activités prioritaires, les mécanismes de suivi et d’évaluation afin de garantir un impact maximal des initiatives mises en œuvre. Le protocole, conclu pour une durée initiale de trois ans, garantit le respect des principes et règlements propres à l’UA et au CEDPE.



Il prévoit également un cadre légal et organisationnel solide, assurant une mise en œuvre efficace et coordonnée. À travers cette initiative, l’Union Africaine et le CEDPE réaffirment leur engagement en faveur d’un continent plus résilient face aux menaces sécuritaires.



En réaction à cet événement, le président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio a eu à remercier l’Union Africaine, tous ceux qui sont impliqués dans l’étude de ce projet qui vient de naître après huit mois d’échanges, et particulièrement M. Moussa Faki qui n’a pas hésité à donner son feu vert pour la réalisation de cet accord.



C’est l’occasion aussi de remercier le ministre de l’Éducation, Aboubakar Assidick Choroma, qui a en premier signé en 2019 un partenariat avec le CEDPE et Ahmaday Abdelkerim Bakhit grâce à qui le CEDPE entretient une coopération étroite avec le Conseil économique. Saisissant l’occasion, Ahmat Yacoub a appelé les responsables tchadiens des grandes institutions internationales de profiter de leur statut pour s’ouvrir au centre.



Cet accord met en lumière l'unité, l'engagement collectif et la lutte contre les menaces sécuritaires, tout en soulignant la coopération entre les différentes parties prenantes, comme l'Union Africaine, le CEDPE et les institutions tchadiennes. Cet accord réaffirme l'engagement de l'Union Africaine et du CEDPE en faveur d'un continent plus résilient face aux menaces sécuritaires.



En réaction, le président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio, a eu à remercier l’Union Africaine, tous ceux qui sont impliqués dans l’étude de ce projet qui vient de naître après huit mois d’échanges, et particulièrement Moussa Faki qui n’a pas hésité à donner son feu vert pour la réalisation de cet accord. Il convient de rappeler que le CEDPE a signé un partenariat en 2019 avec le ministère de l'Éducation, Aboubakar Assidick Choroma, et il entretient une étroite coopération avec le Conseil économique.



Un consortium de onze structures régionales (Tchad, Cameroun, Rca, Egypte…), a été mis en place en 2023 par le CEDPE. Ahmat Yacoub a saisi cette opportunité pour encourager les responsables tchadiens des grandes institutions internationales à profiter de leur statut pour s'ouvrir au centre.





Dans la même rubrique : < > Afrique : des aléas climatiques frappent le continent Une augmentation significative des précipitations est attendue en République centrafricaine Gabon : Présidentielle 2025 (Vidéo) - Le candidat Clotaire Brice enflamme la toile avec une danse inspirée de Michael Jackson Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)