Tchad : l’Union des Femmes en marche pour le Développement de la Nya encadre les adolescents avec le football

L'objectif principal de cette initiative est de favoriser la mixité entre les enfants chrétiens et musulmans et d'établir une paix durable, en accord avec les aspirations des plus hautes autorités du pays. Selon la présidente de l'Union des Femmes en marche pour le Développement de la Nya, Rokoule Nekian Brigitte, le football rassemble toutes les communautés et renforce l'éducation des enfants en matière de coexistence pacifique et de cohésion sociale dans les milieux scolaires.



La présidente souligne également que cette initiative donne l'exemple aux parents en les encourageant à cultiver la paix, afin de réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que dans toutes les communautés.



Les équipes de football encadrées par l'Union des Femmes en marche pour le Développement de la Nya ont disputé leur premier match dans le quartier de Ferrick Nara, situé dans la commune de Bébédjia. Cette initiative vise à promouvoir la fraternité, la tolérance et la coopération entre les enfants de différentes confessions religieuses, contribuant ainsi à la construction d'une société harmonieuse et à la consolidation du vivre-ensemble au Tchad.