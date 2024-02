Tchad : l’Union des Jeunes Musulmans et Chrétiens lance officiellement ses activités

Ce 1er février 2024 marque le lancement officiel de l'UJMCT (Union des Jeunes Musulmans et Chrétiens du Tchad), dont la cérémonie s'est déroulée au CEFOD. C’était en présence de plusieurs élèves, enseignants, proviseurs issus de différents établissements de la capitale. Elle a été officiée par le maire de la commune du 3ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



En effet, c’est dans le cadre de la mise en œuvre par l'ONG Acra, du projet « Jeunesse en Action pour l'Avenir du Tchad », dont l'objectif est de contribuer à la résolution et la prévention de conflits et au renforcement de la cohésion sociale en renforçant les capacités de la jeunesse et de la société civile juvénile au Tchad.



En tant que l'une des Associations bénéficiaires directes de ce projet, l’UJMCT entend mener la campagne de sensibilisation pour la paix dans les établissements scolaires de la ville de N'Djamena. Cette campagne est placée sous le thème : les techniques de gestion et de résolution de conflits, facteurs du vivre ensemble en milieu scolaire.



Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Mbaïndiguim Grégoire, a indiqué que le Tchad traverse une période cruciale de son histoire où la paix, la cohabitation pacifique doivent être placées au centre de nos intérêts. Selon lui, le choix de ce thème n'est pas fortuit, car la culture de la paix et du vivre ensemble sont des valeurs qui doivent être inculquées à nos concitoyens, à tous les niveaux, en commençant par les jeunes dont les élèves.



Le président de l'UJMCT, Djeramadji Roland, a souligné que le but de ce projet et de renforcer les capacités des élèves, le corps enseignant et le personnel administratif à mieux prévenir, gérer les conflits au sein des établissements mais aussi, dans un contexte préélectoral.



Il a affirmé que les élèves qui seront identifiés à travers leurs établissements respectifs seront considérés et formés en tant que acteurs et vecteurs de sensibilisation et ambassadeurs de paix. En procédant au lancement officiel, le maire de la commune du 3ème arrondissement, Al Hadj Idriss Micho Sami Chachati, a rappelé l'impérieuse nécessité du vivre ensemble. Il a par ailleurs invité les élèves à prôner la paix, partout où ils sont.