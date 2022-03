Tchad : l'Union des étudiants zaghawa résident à Abéché appelle à faire bon usage d'Internet

Dans son discours, le président de l'Union, Abdraman Hissein Fadoul, a lancé un appel aux jeunes pour une prise de conscience. Il a exhorté à faire bon usage d'Internet, notamment des réseaux sociaux, ajoutant qu'il est temps de bannir la haine, la division, la discorde, la jalousie et l'injure. Il a exhorté les membres de l'Union d'être humbles, affectueux et serviables envers les aînés qui sont encore à leurs côtés pour guider leurs pas.



Abdraman Hissein Fadoul a rappelé quelques réalisations faites durant son mandat, notamment une campagne de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble, une opération de don de sang couplée aux donations des détergents et boules de savon aux patients du centre hospitalier universitaire d'Abéché.



Présidant la cérémonie, la secrétaire générale du département de Ouara, Méram Diker, a demandé aux membres de l'association de véhiculer le message de la paix et de la cohabitation pacifique en milieu scolaire et académique.



Au cours de cette cérémonie, une exposition d'objets traditionnels a été présentée à l'assistance. Différentes danses de la communauté zakhawa ont agrémenté la soirée.