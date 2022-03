Tchad : l'Union des étudiants zakhawa résident à Abéché prône l'unité nationale

Les locaux de la maison de la culture Alhadj Ahmat Pekos d'Abéché ont servi de cadre à cette cérémonie, en présence des enseignants-chercheurs des institutions de l'enseignement supérieur de la place, des représentants des associations sœurs ainsi qu'un nombre important d'invités.



Le président du comité d'organisation Hissein Bokhit Abdelkerim a, au nom des membres du comité, exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réussite de cet événement. Il a rendu hommage aux membres de l'UEZRA qui viennent d'obtenir leurs parchemins et leur a souhaité plein succès dans la vie active et professionnelle.



Le président de l'ssociation Abdraman Hissein Fadoul a révélé que l´objectif de son organisation est de regrouper tous les fils et filles de Dar zakhawa résident à Abéché afin de raffermir les liens qui les unissent et les accompagner dans leur cursus scolaire et académique. L'UEZRA vise à promouvoir l'unité, la culture, la paix, la tolérance et le vivre-ensemble à Abéché.



Présidant la cérémonie, la secrétaire générale du département de Ouara, Méram Diker, a demandé aux membres de l'association de véhiculer le message de la paix et de la cohabitation pacifique en milieu scolaire et académique.



Une exposition d'objets traditionnels et différentes danses de la communauté zakhawa ont marqué la soirée.