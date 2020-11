Tchad : l'Université Adam Barka lance son plan d'orientation stratégique 2021-2025

C’est la salle de la bibliothèque de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) qui a servi de cadre à la validation du plan d'orientation stratégique 2021-2025. A cette occasion, le président de l'Université Adam Barka (UNABA) d'Abéché, le Pr Mahamat seid Ali, a salué la présence de tous les partenaires sociaux, techniques et financiers à cet atelier, pour le développement de son institution universitaire pour la période 2021-2025.

Pour lui, cette initiative louable, de doter l'UNABA d'un plan d'orientation stratégique, s'inscrit en droite ligne de la politique des chefs d'États de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Par ailleurs, il prend en compte le vaste programme de développement humain en matière d'enseignement et de recherche, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cependant, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2003, portant création de l'Université Adam Barka d'Abéché et au décret du 6 novembre 2017, portant statut des universités publiques, l'UNABA est chargée de mettre en œuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle qui prend en compte des priorités nationales.



À ce titre, la mission qui lui est dévolue se décline en quatre points, à savoir, la formation initiale et continue, la recherche pour le développement, la valorisation des résultats, la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. De son avis, l'exécution de cette mission en vue d'atteindre les objectifs fixés par l'Université, exige des responsables, l'adoption des méthodes et des stratégies les plus adaptées ayant fait leurs preuves en matière de bonne gouvernance universitaire.



C'est pour cette raison qu'ils ont jugé indispensable de lancer les consultations préliminaires, pour qu'un plan d'orientation stratégique pragmatique et réaliste soit élaboré pour le développement de la plus grande institution du Grand Nord. Le Pr Mahamat seid Ali rappelle que ce plan constitue un canevas pour l'UNABA, devant lui permettre de faire de la planification stratégique, une priorité institutionnelle et un véritable outil d'aide-mémoire qui aiguillonne toutes les activités à mener dans un proche avenir. Ancré dans une conception partagée, donnant un cachet particulier à l'UNABA, ce document constituera une référence pour guider les choix académiques, éclairer la prise de décision et stimuler des initiatives répondant aux aspirations de la communauté universitaire.