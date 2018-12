Tchad : l'Université Charles Lwanga ouvre ses portes à Sarh

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Houdeingar, a coupé le ruban marquant l'inauguration de l'Université Charles Lwanga (UCL) à Sarh, dans la province du Moyen-Chari, le 18 décembre.



La cérémonie a commencé par une messe inaugurale prononcée par l'archevêque de N'Djamena, Edmond Ditangar. "L'université Saint Charles Lwanga s'inscrit dans la logique de l'unité en accueillant les fils du Tchad sans discrimination", a-t-il relevé.



L'objectif de ce projet est de résoudre le problème des jeunes à la recherche de l'enseignement supérieur. A ce titre, la secrétaire générale de l'Université a indiqué que l'UCL est un cadre de formation au service de la nation.



La maire 3ème adjointe de la ville de Sarh, Mme. Marie-Patrice s'est réjouie que sa ville ait une deuxième Université qui va regrouper les enfants du Tchad.



Le président du Conseil supérieur de l'UCL, l'évêque diocèse de Sarh, Miguel Sébastien, a invité tout le monde à mutualiser les efforts pour soutenir l'éducation des enfants. "L'UCL doit être accessible aux enfants vulnérables", a-t-il déclaré.



Pour sa part, le gouverneur de la province, Abadi Saïr Fadoul a expliqué que ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'enseignement supérieur. Il a rassuré l'équipe dirigeante de l'UCL de l'appui des autorités.



"Face aux difficultés du système éducatif tchadien dans son ensemble, il est du devoir de chacun de s'engager à accompagner les efforts consentis par le gouvernement, pour la formation Universitaire de qualité", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Houdeingar. Il a exhorté les promoteurs à faire de cette Université celle de l'excellence et du mérité à travers un programme de qualité et innovant, et un respect tumultueux des normes éthiques qui font la crédibilité des grandes Universités à travers le monde.