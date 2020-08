Tchad : l'Université Emi Koussi lance sa première bibliothèque numérique

L'Université Emi Koussi a lancé officiellement, ce lundi, sa première bibliothèque numérique, accessible sur Internet. L'évènement a eu lieu au Rectorat de l'université, au quartier Gassi.



La bibliothèque numérique permettra de faciliter la tâche aux étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur pour la recherche et l'innovation dans le cadre des études universitaires.



Dans sa démonstration, le vice-président du conseil d'administration de l'Université, François Xavier Bigaoula, a affirmé que "cette bibliothèque numérique est composée de plus de 1.500.000 ouvrages répartis entre différents documents de recherches universitaires, scolaires, sociales, politiques, économiques, juridiques et journalistiques."



Dans son discours de lancement, le président de l'Université Emi Koussi, Dr. Casimir Beassoum, a indiqué que cette bibliothèque numérique présente bon nombre d'avantages. Elle constitue un outil de démocratisation de la culture en est disponible à tous et à distance.



Concrètement, la bibliothèque permet notamment à un large public d'avoir accès à des documents anciens ou rares, dont la consultation est très souvent difficile en raison des mesures de conservation de ces documents. Elle est un moyen de préservation du patrimoine culturel mondial en permettant d'éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d'un usage répété.



Grâce aux bibliothèque numériques, les bibliothèques traditionnelles peuvent rendre compatibles la conservation des documents et la communication de ceux-ci au grand public. Elle occupe judicieusement les jeunes pour leur culture et leur formation, au lieu de les laisser s'embrigader dans les réseaux sociaux qui les conduisent souvent à la déviance.



Le président du conseil d'administration, Dr. Allah Ridy Koné, a indiqué qu'en conformité au respect de la distanciation sociale, la bibliothèque numérique assure une protection sans précédent face au Covid-19.



Dr. Allah Ridy Koné a invité les citoyens et artistes à se rapprocher pour poster leurs ouvrages contre le paiement d'un droit d'auteur. "Ceci marque la contribution de l'université Emi Koussi à l'intelligentsia tchadienne pour renforcer la vision du maréchal du Tchad Idriss Deby Itno qui se préoccupe de l'enseignement de qualité", a-t-il dit.