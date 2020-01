Tchad : l'Université HEC honore ses diplômés

L'Université HEC Tchad a organisé samedi au Radisson Blu à N’Djamena, une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de plusieurs filières.



Le président du comité d'organisation, Brahim Mardakore, a souligné “qu’après trois ans de travail acharné pour certains, quatre ans pour d’autres au sein de cette prestigieuse université, nous sommes arrivés au bout du tunnel en beauté.”



“Aujourd'hui nous sommes récompensés et honorés. Cette célébration nous la méritons bien, mais avant de regagner définitivement nos tenues ordinaires pour les tenues de la vie active, nous voici tous vêtus de cette toge qui symbolise notre réussite et triomphe”, s’est-il félicité.



Le représentant des lauréats a exprimé sa gratitude au président fondateur de l’université HEC Tchad, aux membres de l’administration et au corps enseignant pour la qualité de la formation.



Le vice-président de jury, Abdoulaye Moussa, a indique que ce jour marque trois ans d’examens et de contrôles continus.



Des diplômes ont été remis dans différentes filières, notamment la probabilité et les sciences, la gestion d’entreprise ou encore les relations internationales.



Abdoulaye Moussa a espéré qu’avec la promesse de recrutement des autorités, les lauréats de la première institution d’enseignement privée seront intégrés à la fonction publique.