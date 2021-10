Tchad : l'Université de Moundou appuie les étudiantes pour l’hygiène menstruelle

C’est l’amphithéâtre de cette université qui a servi de cadre à la cérémonie, en présence des autorités civiles et militaires, des enseignants chercheurs et des étudiants.



Dans son mot de bienvenue, le représentant du président de l’Université de Moundou, Dr. Gabye Sewore, a souligné que pour assurer une formation de qualité et avoir un résultat compétitif, il est nécessaire d'avoir un environnement sain, un esprit fort et une santé stable. C’est pourquoi la communauté universitaire du Tchad en général et celle de Moundou en particulier est très sensible sur cette question de l’épanouissement des filles, futures cadres du pays.



La porteuse du projet, Dr. Djimouko Sabine, affirme que ce projet, si modeste qu’il soit, est la réponse aux difficiles conditions d’études que subissent les étudiantes. Pour elle, l’objectif de ce projet est de faciliter l’accès aux serviettes hygiéniques, d’offrir un bloc de six latrines et quelques accessoires aux étudiantes pour améliorer leurs conditions d’études. Ce qui aidera à augmenter le taux de fréquentation académique, réduire le taux d’absentéisme et de déperdition scolaires à l’Université de Moundou.