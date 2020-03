Tchad : l'Université de Moundou se penche sur la mise en oeuvre du LMD

Les participants ont à échanger sur la mise en oeuvre de la réforme LMD et la culture de la démarche qualité, autour de concepts, de méthodes et d'outils existants.



Leurs échanges visent à redéfinir et adapter les plaquettes des offres de formations, accompagner et soutenir par une approche formative la démarche qualité en encourageant les différentes facultés à s'approprier le processus de la démarche qualité. Cela doit permettre de favoriser la compétition et de garantir l'excellence dans le contexte du système LMD, et soutenir et valoriser la recherche et l'innovation.