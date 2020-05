Tchad : l'Université de N'Djamena lance sa plateforme E-learning

Le président de l’Université de Ndjamena, Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a annoncé vendredi le lancement d'un site web et d'une plateforme pédagogique E-learning, destinés à la communauté scientifique et au grand public.



"Le processus d’implémentation de la plateforme pédagogique E-learning pour des formations en ligne inaugure, non seulement une nouvelle ère, mais aussi un nouvel élan, pour l'Université de N’Djamena qui ne cesse de rêver, depuis quelques mois, d’un rayonnement rapide, dynamique et durable", a déclaré Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar.



L’université de N’Djamena a éprouvé de sérieuses difficultés, au point de fonctionner sur un mode essentiellement traditionnel, voire empirique, a relevé le président de l'Université.



Créée en 1971, elle a été victime d’une "suite d’évènements douloureux, notamment la guerre et le terrorisme, qui ont considérablement ralenti son essor", selon Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar.



L'ambassade de France au Tchad a apporté son appui financier dans la mise en place de cette plateforme pédagogique E-learning.