Tchad : l'Université de Sarh, vainqueur du concours national de plaidoirie en DIH

La finale a opposé les étudiants de l'Université de N'Djamena (défense) à ceux de Sarh (accusation). Le sujet sur lequel les finalistes ont débattu en tant qu'acteurs de justice s'articule autour d'une situation de conflit dans un pays fictif. Il s'agit d'un procès fictif sur les violations en droit international humanitaire.



Le concours national de plaidoirie a vu la participation des facultés de droit de N'Djamena, de Moundou, de Doba, de Sarh et d'Emi-Koussi. Lobjectif principal de ce concours est de permettre aux participants en droit de s'adapter aux questions liées au droit international humanitaire afin de les entamer avec aisance et d'accroitre leur intérêt pour cette matière.



Le jury composé de cinq membres dont Maître Laguerre Dionro Djerandi est le président, a délibéré et annoncé les trois prix décernés aux meilleurs de cette compétition : le prix spécial à Idriss Adoum de l'Université de Moundou, le prix du jury pour le meilleur orateur/oratrice à Aboleo Juliette de l'Université de N'Djamena et le prix du concours à l'Université de Sarh.



Dans son allocution de clôture, le chef de délégation de CICR, Dirieh Abdi Mohamed, a félicité toutes les équipes qui y ont participé, en particulier l'équipe vainqueur et la seconde équipe finaliste. "L'essentiel n'étant pas de gagner mais de participer". Selon lui, la connaissance et l'application du DIH est un gage de protection des populations et de réduction du chaos dans des situations de conflits armés.



"Nous comptons sur vous, étudiants aujourd'hui, mais cadres et décideurs de demain", a dit Dirieh Abdi Mohamed.