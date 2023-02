Tchad : l'absence de jugements après les conflits joue sur la réconciliation et l'unité au Moyen-Chari

« Pour une réelle réconciliation et unité au Moyen-Chari, il est important que les services de la justice rendent des décisions impartiales sur le fondement des règles de droit. Je voudrais parler du cas de Sandana 1 et 2, Lac Iro, Korbol qui sont jusqu’à présent restés sans jugement. Sandana 1 date de 2019. Sandana 2 date de mars 2022. Lac Iro date de 2022. Korbol date de 2022 aussi. Jusqu’à présent, sans jugement. Sandana 2 est la cause de Sandana 1. L’injustice de Sandana 1 a conduit à Sandana 2. Si la justice n'est pas rendue, les populations chercheront à se rendre justice et cela rendra difficile la vie. »

