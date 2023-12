Tchad : l'accès au logement, un défi majeur pour de nombreux employés

Il est indéniable que les difficultés liées à l'accès au logement privé sont considérables, notamment en raison de l'inflation croissante au fil des décennies. Les personnes les plus touchées par cette inflation sont souvent celles qui cherchent à construire leur propre maison.



Pour illustrer ce point, il suffit de prendre l'exemple d'une estimation de coût pour la construction d'une chambre de 5 mètres sur 4 en briques cuites, qui s'élève à 900 000 FCFA. Cette somme dépasse largement le salaire annuel minimum d'un fonctionnaire tchadien, d'où l'expression tchadienne courante, « il est plus facile de doter une femme que de construire une maison ».



Il est à noter que les prix des matériaux de construction, des terrains et de la main-d'œuvre ne cessent d'augmenter, rendant ainsi l'accès à la propriété privée presque impossible pour les ménages à revenus modestes. Cette situation touche principalement les fonctionnaires, les employés du secteur privé et les travailleurs indépendants.



En conséquence, de nombreux citoyens restent locataires pendant la majeure partie de leur vie, souvent dans des maisons en terre battue, situées dans des quartiers périphériques qui ne répondent pas aux normes architecturales. Malgré l'existence d'institutions telles que la Banque de l'Habitat dans d'autres pays, qui subventionnent l'acquisition et la construction de logements, cette option est limitée au Tchad.



Bien que le gouvernement ait lancé plusieurs projets de construction de logements sociaux, leur mise en œuvre est souvent insuffisante. Le marché immobilier formel est pratiquement inexistant, et aucune politique claire d'accès au logement privé n'est en place.



Au Tchad, le secteur de l'habitat est caractérisé par une demande insatisfaite et des prix élevés qui rendent le logement inaccessible pour la majorité de la population. La croissance démographique, estimée à 3,5% par an, ainsi que la jeunesse de la population, mettent en évidence le défi démographique du pays. L'offre actuelle et future de logements ne peut pas répondre à cette demande croissante, ce qui se traduit par la prolifération de bidonvilles.



Bien que certaines banques privées proposent des offres de crédit immobilier, ces prêts ne couvrent souvent pas l'intégralité des coûts de construction d'une maison de qualité. De plus, les salaires des fonctionnaires sont souvent insuffisants pour supporter les remboursements de ces prêts à taux élevé. Par conséquent, de nombreux fonctionnaires préfèrent rester locataires de logements rudimentaires plutôt que de s'engager dans un projet de construction à crédit bancaire.



Pour résoudre ce problème crucial d'accès au logement privé, l'État doit intervenir. La construction de logements privés peut générer des emplois pour la jeunesse, et contribuer à réduire le chômage. L'accès à un logement décent est un facteur déterminant pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Il est préoccupant de constater que de nombreux hauts cadres du pays vivent dans des logements insalubres.



Il est impératif que, au 21ème siècle, les fonctionnaires d'État puissent vivre dans un environnement sain. Par conséquent, il est essentiel d'encourager et de subventionner les initiatives privées par le biais de programmes de prêts à des taux d'intérêt raisonnables, tout en encourageant l'entrepreneuriat comme alternative d'emploi pour les jeunes.



La mise en place d'une politique d'accès au logement privé demeure une question urgente, compte tenu de la croissance démographique et de l'urbanisation croissante. Les logements doivent également être conformes aux normes architecturales, pour résister aux défis liés au réchauffement climatique, tels que les inondations.