Tchad : l’accord sur le traitement de la dette "réduit le risque de surendettement" (FMI)

La directrice générale du FMI salue l'accord sur le traitement de la dette conclu par le Tchad et ses créanciers dans le cadre commun du G20



Suite à l'annonce d'un accord conclu par le Tchad et ses créanciers dans le cadre commun du Groupe des 20, Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a salué l'annonce du ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, selon laquelle les autorités se sont entendues avec leurs créanciers extérieurs sur le traitement de la dette du Tchad.



"Nous reconnaissons le travail accompli par le comité officiel des créanciers, composé de la Chine, de la France, de l'Inde et de l'Arabie saoudite, ainsi que des créanciers privés, pour parvenir à cet accord et obtenir le premier accord-cadre commun. Nous attendions ce jour depuis longtemps.



"Le traitement de la dette convenu est conforme aux objectifs du programme soutenu par le FMI qui a été approuvé en décembre 2021. Il réduit le risque de surendettement à un moment où les perspectives mondiales sont très incertaines, et offre une protection contre les risques de baisse, notamment la baisse des prix du pétrole. Une fois formalisé, le traitement de la dette devrait ouvrir la voie à l'achèvement de la première et de la deuxième revue de l'accord triennal de la facilité élargie de crédit du Tchad , ce qui contribuera à mettre l'économie du Tchad sur la voie d'une croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté.



"Je me réjouis de poursuivre notre collaboration productive avec le Tchad dans la période à venir", a déclaré la directrice générale du FMI.