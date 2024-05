Tchad : « l’acte du militaire radié n’incombe en rien la responsabilité de l’armée nationale » (Etat-major)

Dans un communiqué rendu public ce 22 mai 20224, «l’Etat-major général des armées a appris avec regret, qu’un acte condamnable et regrettable circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux, concernant le crime commis par un militaire de l’armée nationale tchadienne ».



Ainsi, à la suite de cet incident, des instructions ont été données à la hiérarchie de ce militaire pour qu’il soit arrêté et mis à la disposition du parquet d’Abéché.



« Devant cet acte d’une gravité extrême », le militaire indélicat a été cassé et radié de l’effectif des armées, conformément au décret N°0729/PT/PM/MAACVG /2024 du 21 mai 2024.



A cette occasion, l’Etat-major général des armées informe la population tchadienne que l’acte de ce militaire reste isolé et n’incombe en rien la responsabilité de l’armée nationale tchadienne. Le moment venu, l’intéressé répondra devant la juridiction compétente.



« En revanche, le commandement de l’armée, à tous les niveaux, restera intraitable, face aux violations des droits humains et demande à la population de collaborer avec lui pour toutes les questions y relatives », conclut le communiqué.