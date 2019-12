Tchad : "l'action de désarmement peut s'élargir" à d'autres provinces (ministre Défense)

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a indiqué samedi qu'un élargissement de l'état d'urgence à d'autres provinces n'est pas prévu mais que l'action de désarmement pourrait s'étendre. Il s'est exprimé au cours d'une rencontre d'évaluation sur le bilan de l'état d'urgence, trois mois après son instauration.



"Ce n'est pas moi qui va apprécier mon travail mais j'apprécie le travail de mes hommes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'ils ont fait leur travail suivant les orientations que j'ai donné", a souligné le général Mahamat Abali Salah.



"Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que nous, nous occupons que des provinces concernées par l'état d'urgence. Non. Nous allons faire notre travail de maintien de l'ordre dans toutes les provinces et ce travail est fait au niveau de l'aspect surtout désarmement", sachant que "le nombre des armes récupérées est important", a expliqué le ministre.



Au moins 9251 armes de différents calibres et plus de 22.000 munitions ont été saisies par les forces de défense et de sécurité au cours de la période d'état d'urgence.