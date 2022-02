TCHAD Tchad : l'adaptation aux changements climatiques au centre d'un atelier

Par Georges Lawane - 22 Février 2022



L'objectif de cette assise est de procéder à la validation du rapport provisoire sur l’identification et la hiérarchisation des options d'adaptation aux changements climatiques au Tchad.

Le Fonds national de l'eau (FNE), a organisé un atelier de validation du rapport d'étude sur l'identification et la hiérarchisation des options d'adaptation aux changements climatiques au Tchad, pour le compte du Projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques au Tchad (PRRCL).



C’était ce 22 février 2022, à l'hôtel Ledger Plaza de N'Djamena. L'objectif général de cette assise est de procéder à la validation du rapport provisoire sur l’identification et la hiérarchisation des options d'adaptation aux changements climatiques au Tchad. De manière spécifique, il s'agit de présenter le rapport de l'étude sur l'identification et la hiérarchisation des options d'adaptation aux changements climatiques au Tchad ; procédera un examen critique du rapport et formuler des suggestions et recommandations en vue d'améliorer le rapport.



Selon le directeur du Fonds national de l'eau, Tahir Abdelaziz Awame, le gouvernement du Tchad a reçu un don du Fonds vert pour le climat (FVC), pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques(PRRCL).



L'objectif principal du projet est d'améliorer la résilience des communautés, à travers des actions structurantes de renforcement des capacités, la mise en place d'une base de données climatiques et socio-économiques fiables, la sensibilisation, l'information et la formation des acteurs du secteur privé, des ONG et des organisations de la société civile, dit-il.



Le Tchad est considéré comme le pays le plus vulnérable au changement climatique, sur le plan mondial. Il est confronté depuis plusieurs décennies aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la sècheresse, les inondations et une augmentation de la température. Pour lui, la mise en œuvre d'interventions permettant le renforcement de la résilience des populations et des systèmes d'adaptation aux changements climatiques, est donc une priorité.



A ce titre, il est prévu d'utiliser une partie de ce financement pour le recrutement d'un consultant international et d'un consultant national associé pour conduire le processus d'identification et de hiérarchisation des options d'adaptation aux changements climatiques au Tchad. Les résultats attendus à l'issue de l'atelier portent sur la connaissance du contenu du rapport par les participants.



Il s’agira de formuler des suggestions et recommandations pertinentes, pour enrichir le rapport, l'amender et le valider, a relevé Tahir Abdelaziz Awame. Le chef de projet Ismaël Hamdan, a pour sa part, souligné que des actions consolidées sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux afin de renforcer les capacités d'adaptation, d'augmenter la résilience et de réduire la vulnérabilité. Cette démarche permet aux différents projets de s'orienter vers les priorités de l'adaptation dès la genèse, dit-il.



L'objectif global de cette étude est de conduire les processus dans les trois zones bioclimatiques du pays, en incluant l'aspect genre, indique Ismaël Hamdan. De manière spécifique, il est question de collecter les données de terrain dans au moins trois provinces des zones bioclimatiques ; définir et prioriser les options d'adaptation sur la base des critères prédéfinis ; répertorier les mesures d'adaptation et les résultats obtenus par les populations, notamment les femmes et les jeunes dans différents secteurs d'activités, puis proposer un plan d'actions budgétisé pour la mise en œuvre des options d'adaptation identifiées.



Un accent particulier est mis sur les impacts réels affectant les différents secteurs, selon la perception des acteurs déjà actifs dans les zones ciblées. Ces impacts sont certainement causés par les principaux aléas qui sont la sécheresse, les vents violents et les vagues de chaleur. Les mesures d'adaptation déjà pratiquées dans ces zones bioclimatique, échantillon jugé représentatif du territoire national ont été aussi prises en compte.







