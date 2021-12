Tchad : l’administration publique comble ses insuffisances avec un guide de référence

La cérémonie de lancement des travaux d'élaboration des guides de logistique, de rédaction administrative et de la charte graphique, a eu lieu à l'amphithéâtre ldriss Deby Itno de l'Ecole Nationale d'Administration. C’était en présence de quelques membres du gouvernement et du représentant de l'ambassade de France au Tchad.



Dans son allocution de circonstance, le directeur de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye a souligné qu’après une longue série de recyclage, dans la mise en œuvre du projet d'élaboration des guides de logistique et de rédaction administrative, ainsi que d'une charte graphique, l'idée de doter les services publics de ces documents de référence, née il y a plus d'un an, devient ainsi une réalité aujourd'hui.



Le lancement des travaux qui se traduit par l’installation des membres des différents organes, à savoir le haut comité d'élaboration des guides de logistique et de rédaction administrative, le comité technique et les sous-comités, en est la preuve. « Je suis doublement satisfait en tant que l'un des modestes acteurs de ce projet, et en ma qualité de président du comité technique », a déclaré le directeur de l’ENA. La mise en œuvre de ce projet répond au souci de débarrasser l'administration publique des critiques, insuffisances et lacunes.



C'est le lieu de dire que l'adoption, et surtout la meilleure utilisation des guides qui seront mis à la disposition des services publics, seront une heureuse solution attendue, tant par les usagers que par les services eux-mêmes.



Dans son allocution de circonstance, le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, Rochelle Oualmi Bairra souligne qu’au Tchad, l'absence des documents de référence dans les domaines de la logistique et de la rédaction administrative laisse libre cours à des insuffisances et lacunes et parfois des dérives qui préjudicient gravement la qualité des prestations des services, et peut nuire aux relations entre l’administration et les usagers.



Cette situation est une préoccupation majeure pour les autorités de la République et elle ne peut résister à la volonté de disposer d'une administration moderne et performante, à même de donner satisfaction aux besoins des concitoyens.



Sous l'impulsion des plus hautes autorités, le secrétariat général du gouvernement, en s'appuyant sur I'ENA, conduit depuis plus d'un an ce projet qui vise à harmoniser et à adopter pour l'ensemble des services et institutions, les principes, règles, techniques et méthodes de conception, d'élaboration, de rédaction et de mise en vigueur des textes à caractère normatif, mais également des documents administratifs.