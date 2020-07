Tchad : l’aéroport de N’Djamena est prêt pour la réouverture dès demain

Dès ce samedi à la première heure, le Tchad ouvrira ses frontières aériennes. A cette occasion, une délégation du ministère de l’Aviation civile avec à sa tête le ministre Sebgue Nandeh, conjointement avec la coordination de riposte sanitaire, a effectué une visite guidée à l’aéroport internationale Hassan Djamous.



Il a été question lors de cette visite de la constatation des dispositifs installés pour un contrôle strict des passagers. Une grande tente destinée aux prélèvements de la température, plusieurs postes de contrôle, des indications sur le sol qui imposent une stricte distanciation physique, un nombre limité des passagers et des combinaisons de protection sont prévues pour les agents qui travaillent à l’aéroport.



Le ministre s’est rassuré du travail à la veille de cette reprise des vols en s’interrogeant sur la question des personnes à mobilité réduite et le contrôle des personnes VIP. De l’entrée de l’aéroport à sa sortie pour l’avion, l'on compte plus de 10 postes de contrôles et des règles obligatoires à observer.