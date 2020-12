Tchad : l'allaitement exclusif permet de réduire de 22% le risque de mortalité infantile

N'Djamena - Le Tchad a lancé samedi la célébration de l'édition 2020 de la semaine mondiale de l’allaitement sous le thème : « Allaiter pour une planète plus saine ». Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a exhorté les femmes tchadiennes à allaiter correctement leurs enfants.



Selon le ministre, "s'abstenir de donner de l'eau ou d'autres compléments jusqu'à l'âge de six mois semble poser à ces mères des vrais problèmes. Or cette pratique de l'allaitement exclusif est très bénéfique car elle permet à elle seule de réduire de 22% le risque de mortalité chez les enfants".



Le directeur de la nutrition et de la de la technologie alimentaire, Dr. Bechir Mahamat, a souligné que le lait maternel est un aliment complet pour le petit enfant de moins de 6 moins.



"Cette semaine constitue une opportunité d’intensifier la mobilisation des populations pour accroitre la pratique de l’allaitement et de renouveler le plaidoyer à l’endroit des pouvoirs publics et des décideurs pour la mise en place d’un environnement favorable pour la pratique de l’allaitement", indique le ministère de la Santé publique.



La représentante adjointe de l’UNICEF, Dr. Mariana Stirbu, a réitéré l’engagement de tous les partenaires à faire de cette célébration une belle opportunité de plaidoyer.



Le Tchad a pris des engagements forts pour atteindre les objectifs communs de l’assemblée mondiale de la santé qui consistent à porter les taux d’allaitement exclusif au sein durant les premiers mois de la vie au moins à 50% d’ici à l’horizon2025.