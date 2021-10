Tchad : l'ambassade d'Arabie saoudite remet un don médical de près d'un demi milliard FCFA

Le don a été remis par le chargé d’affaires de l’Ambassade d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Souleymane Albaddah. Il est d’une valeur de plus de 425 millions de FCFA.



Le diplomate saoudien a précisé que son pays soutient les actions du Tchad dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a réitéré l’engagement des autorités saoudiennes à appuyer le Tchad dans sa politique sanitaire.



Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale a souligné que le don réceptionné permettra au personnel soignant de se protéger et de protéger les patients.